2019-09-10T12:31:30+03:00
Общество

С начала года на дорогах Брянска пострадали 36 детей

Такие данные приводит городская Госавтоинспекция
Мария Дедкова
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Самым аварийным днем недели считается четверг.Самым аварийным днем недели считается четверг.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО
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За восемь месяцев в Брянске произошло 285 ДТП. Это почти на 11% меньше, чем за такой период прошлого года.

В этих автоавариях пострадали 338 человек, а погибли 12 человек.

К административной ответственности за нарушения привлекли почти 41 тысячу автомобилистов.

С начала года произошло 36 ДТП, в которых пострадали 36 детей. Погибших, к счастью, нет.

- Остается сложной ситуация, связанная с аварийностью с участием и по вине водителей с признаками опьянения, - рассказывают в городской Госавтоинпекции. - Пьяные автомобилисты совершили 13 ДТП, в которых 5 человек погибли и 22 получили травмы.

Наиболее распространенными видами автоаварий являются столкновения и наезды на пешеходов.

Самым аварийным днем недели считается четверг, когда зарегистрировано наибольшее количество ДТП – 52. Пик аварийности пришелся на период с 18. 00 до 20.00 – 42 ДТП, 2 погибших, 50 раненых.

Самой частой причиной ДТП по вине водителей остается несоблюдение очередности проезда перекрестков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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