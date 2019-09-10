Под Брянском нашли пропавшего 57-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-10T11:35:41+03:00

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В Брянском районе нашли живым пропавшего 57-летнего Владимира Горбунова. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Брянск".

Мужчина ушел из медучреждения в неизвестном направлении в воскресенье, 8 сентября.

В понедельник, 9 сентября, появилась информация, что пропавшего мужчину нашли живым.

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ИСТОЧНИК KP.RU