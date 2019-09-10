В Брянск приедут более 100 археологов со всего мира
В Брянской области пройдет международная научная конференция по первобытной археологии. Как сообщает областной краеведческий музей, полевой семинар «Культурная география палеолита Восточно-Европейской равнины: от микока до эпиграветта» будет идти с 10 по 16 сентября.
Большое научное событие посвящено 100-летию со дня рождения знаменитого брянского археолога и краеведа Федора Заверняева - первооткрывателя всемирно известных памятников каменного века в селе Хотылево.
Конференция соберет более 100 исследователей из России, США, Великобритании, Франции, Польши, Венгрии, Чехии, Бельгии, Германии, Румынии, Мексики, Республики Беларусь, Украины и Донецка.
Откроется конференция во вторник, 10 сентября, в ТЮЗе. После чего - в этот и следующие дни - участники посетят археологические стоянки Хотылево I, Хотылево 2, Хотылево 6, Бетово и Юдиново.
- Наиболее значимые находки – древнейшие на Русской равнине произведения искусства - статуэтки из бивня мамонта, так называемые "Палеолитические Венеры", - рассказали в краеведческом музее. - На конференции также прозвучат доклады, посвященные новейшим исследованиям палеолитических стоянок Брянщины.
Завершится конференция в понедельник, 16 сентября, в брянском краеведческом музее. Здесь покажут уникальные археологические коллекции Хотылево I, Хотылево 2, Хотылево 6 и Бетово из фондов музея.
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ИСТОЧНИК KP.RU