Ротвейлер Тайсон помог найти гаражного вора в Брянске

СЕГОДНЯ 14:18 2019-09-09T14:18:29+03:00

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В Брянске полицейская собака помогла найти вора. Злоумышленник забрался в один из гаражей в поселке Большое Полпино в ночь с пятницы на субботу.

Пропажу инструментов - двух дрелей и болгарки - хозяйка жилья заметила утром. И сразу же написала заявление о краже в полицию.

Вместе с оперативниками к поискам подключился младший инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Брянской области старший сержант полиции Александр Абрамов со своей служебной собакой по кличке Тайсон.

- С места кражи ротвейлер привел полицейских в один из соседних переулков к частному дому и остановился у входной двери, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Полицейские попросили у хозяина осмотреться в помещении. И нашли у него те самые похищенные инструменты.

Подозреваемого в краже задержали и завели на него уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU