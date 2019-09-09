2019-09-09T12:45:28+03:00
Общество

В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП на улице Пушкина

Водитель сбил пенсионера и уехал
Мария Дедкова
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Пешехода с переломами госпитализировали.Пешехода с переломами госпитализировали.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП, которое произошло 6 сентября. В период с 9.00 до 10.00 у дома №25 на улице Пушкина неизвестный автомобилист сбил 60-летнего мужчину.

Пенсионер в это время переходил дорогу по пешеходному переходу.

- Предположительно в автоаварии участвовал внедорожник темного цвета, - рассказывают в ОГИБДД по городу Брянску. - В ДТП пешеход получил перелом таза и ребер. Его госпитализировали.

Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по телефонам: 74-71-02, 74-85-33, либо обратиться лично по адресу: Брянск, проспект Московский, 88, каб. 19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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