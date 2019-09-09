Стародубские коммунальщики получили штраф за открытый люк у школы
Нарушения устранили
После проверки ответственного сотрудника дорожно-коммунального хозяйства Стародуба оштрафовали на 30 тысяч рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Стародубском районе за открытый люк у школы наказали местных коммунальщиков.
Нарушения нашли во время проверки.
- Вблизи образовательного учреждения находился канализационный колодец, не оборудованный специальной крышкой, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Это представляют угрозу жизни окружающим, в первую очередь ученикам.
После проверки ответственного сотрудника дорожно-коммунального хозяйства Стародуба оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Нарушения устранили, крышку поставили.
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ИСТОЧНИК KP.RU