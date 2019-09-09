Продававший заключенным мобильники сотрудник УФСИН отправится в колонию
Такое решение принял суд
Сотрудника колонии №1 признали виновным в превышении должностных полномочий.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Бывшему сотруднику брянской колонии, который продавал мобильники заключенным, условное наказание заменили реальным.
Об ужесточении наказания попросил прокурор. Сотрудника колонии №1 признали виновным в превышении должностных полномочий. Как выяснилось в суде, с июня по октябрь прошлого года он продал 43 мобильника за 234 тысячи рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Суд апелляционной инстанции согласился с прокурором. Осужденный отправится отбывать наказание - 1,5 года в колонии-поселении.
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ИСТОЧНИК KP.RU