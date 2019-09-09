Продававший заключенным мобильники сотрудник УФСИН отправится в колонию

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-09T11:36:22+03:00

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Бывшему сотруднику брянской колонии, который продавал мобильники заключенным, условное наказание заменили реальным.

Об ужесточении наказания попросил прокурор. Сотрудника колонии №1 признали виновным в превышении должностных полномочий. Как выяснилось в суде, с июня по октябрь прошлого года он продал 43 мобильника за 234 тысячи рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Суд апелляционной инстанции согласился с прокурором. Осужденный отправится отбывать наказание - 1,5 года в колонии-поселении.

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ИСТОЧНИК KP.RU