Житель Клетни получил три года колонии за продажу наркотиков

СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-09T11:06:00+03:00

Приговор не вступил в законную силу

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43-летнего жителя Клетни признали виновным в продаже наркотиков.

3 ноября прошлого года мужчина у себя дома продал за тысячу рублей один грамм марихуаны подставному покупателю, участвующему в спецоперации.

Суд приговорил жителя Клетни к трем годам колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU