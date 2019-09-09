Житель Клетни получил три года колонии за продажу наркотиков
Приговор не вступил в законную силу
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43-летнего жителя Клетни признали виновным в продаже наркотиков.
3 ноября прошлого года мужчина у себя дома продал за тысячу рублей один грамм марихуаны подставному покупателю, участвующему в спецоперации.
Суд приговорил жителя Клетни к трем годам колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU