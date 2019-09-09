В Большом Полпино пенсионерку зацепила платформа от мотовоза

СЕГОДНЯ 10:27 2019-09-09T10:27:53+03:00

Сотрудники полиции еще раз напоминают, что железная дорога является зоной повышенной опасности и просят граждан быть внимательными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Большом Полпино на железной дороге произошло ЧП. Пенсионерку зацепило платформой, движущегося по рельсам мотовоза.

Пожилая женщина получила перелом и вывих предплечья. 64-летней женщине пришлось обратиться в больницу, пояснили в пресс-службе Брянского ЛО МВД России на транспорте.

Сотрудники полиции еще раз напоминают, что железная дорога является зоной повышенной опасности и просят граждан быть внимательными.

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ИСТОЧНИК KP.RU