В Большом Полпино пенсионерку зацепила платформа от мотовоза
Пожилая женщина получила перелом предпрелечья
Сотрудники полиции еще раз напоминают, что железная дорога является зоной повышенной опасности и просят граждан быть внимательными.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Большом Полпино на железной дороге произошло ЧП. Пенсионерку зацепило платформой, движущегося по рельсам мотовоза.
Пожилая женщина получила перелом и вывих предплечья. 64-летней женщине пришлось обратиться в больницу, пояснили в пресс-службе Брянского ЛО МВД России на транспорте.
Сотрудники полиции еще раз напоминают, что железная дорога является зоной повышенной опасности и просят граждан быть внимательными.
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ИСТОЧНИК KP.RU