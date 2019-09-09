В Брянской области нашли живой пропавшую 67-летнюю пенсионерку
Раиса Фролова вышла на связь 8 сентября
Изменить размер текста:
В Брянской области нашли живой пропавшую 67-летнюю Раису Фролову.
О том, что пенсионерка исчезла стало известно 5 сентября. Пожилая женщина уехала в неизвестном направлении 2 сентября и могла находиться как в Брянской, так и в Смоленской областях.
Но, к счастью, 8 сентября поиски благополучно завершились. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда в соцсетях. Стало известно, что женщину нашли живой.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU