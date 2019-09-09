В Брянской области нашли живой пропавшую 67-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:22 2019-09-09T09:22:28+03:00

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В Брянской области нашли живой пропавшую 67-летнюю Раису Фролову.

О том, что пенсионерка исчезла стало известно 5 сентября. Пожилая женщина уехала в неизвестном направлении 2 сентября и могла находиться как в Брянской, так и в Смоленской областях.

Но, к счастью, 8 сентября поиски благополучно завершились. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда в соцсетях. Стало известно, что женщину нашли живой.

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ИСТОЧНИК KP.RU