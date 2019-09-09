В Стародубском районе открыли два новых автобусных маршрута
Они заработали с 7 сентября
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В Стародубском районе открыли новые маршруты.
С 7 сентября между Стародубом и Погаром будет курсировать новый автобус №555, сообщают в группе "брянский автобус".
Отправляться он будет в 7.30 по понедельникам и пятницам. Обратный рейс от автовокзала в Погаре будет выполняться в 12.30.
Также с 7 сентября будет ходить автобус Стародуб-Галибисово. Из деревни он стартует в 9.00 по понедельникам, средам и субботам. Обратный рейс запланирован на 14.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU