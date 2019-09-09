На выборах в Брянской области лидирует «Единая Россия»

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-09T08:53:20+03:00

Окончательные итоги должны огласить в ближайшее время. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Брянской области 8 сентября проходили выборы депутатов в региональный парламент. Специалисты продолжают обработку бюллетеней. К утру 9 сентября подсчитали большее количество голосов.

По данным облизбиркома на 6.45, на выборах лидирует "Единая Россия". У нее - 64,94% голосов. Второе место занимает партия КПРФ - 12,25%, на третьем месте - ЛДПР - 11, 96%. За "Справедливую Росссю" проголосовало 4,94% избирателей. А за "Гражданскую платформу" - 3,9%.

Избирательная комиссии Брянской области продолжает обработку результатов голосования. Окончательные итоги должны огласить в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU