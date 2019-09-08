В Брянской области закрылись избирательные участки
Ровно в 20.00 в Брянской области закрылись все избирательные участки на выборах. В нашем регионе их работало 1088.
8 сентября брянцы выбирали депутатов в областную Думу, в Брянский городской Совет, а также в райсоветы. За мандаты боролись 8655 кандидатов от девяти политических партий. Также жители Брянска выбирали территории, которые будут ремонтировать в следующем году.
За ходом голосования следили больше пяти тысяч наблюдателей. В Брянске на избирательных участках работали волонтеры. Они помогали брянцам с ограниченными возможностями здоровья добраться до избирательных участков и обратно.
Теперь членам избирательных комиссий предстоит подсчитать голоса избирателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU