2019-09-08T20:35:59+03:00
Политика

В Брянской области закрылись избирательные участки

Теперь членам избирательных комиссий предстоит подсчитать голоса избирателей
Мария Дедкова
Поделиться:
За ходом голосования следили больше пяти тысяч наблюдателей.За ходом голосования следили больше пяти тысяч наблюдателей.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Ровно в 20.00 в Брянской области закрылись все избирательные участки на выборах. В нашем регионе их работало 1088.

8 сентября брянцы выбирали депутатов в областную Думу, в Брянский городской Совет, а также в райсоветы. За мандаты боролись 8655 кандидатов от девяти политических партий. Также жители Брянска выбирали территории, которые будут ремонтировать в следующем году.

За ходом голосования следили больше пяти тысяч наблюдателей. В Брянске на избирательных участках работали волонтеры. Они помогали брянцам с ограниченными возможностями здоровья добраться до избирательных участков и обратно.

Теперь членам избирательных комиссий предстоит подсчитать голоса избирателей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Явка на выборы в Брянской области к 18.00 составила 43,7%
В Рогнединском районе нашли останки красноармейца
К 15.00 проголосовала треть жителей Брянской области
В ДТП под Новозыбковом пьяный автомобилист покалечил пассажирку
К 12.00 В Брянской области проголосовали 18% избирателей
В Унечском районе пьяный водитель иномарки устроил ДТП
За ходом выборов на Брянщине следят пять тысяч наблюдателей
Явка на выборы в Брянской области к 10.00 превысила 6%
В Брянске сняли на видео конфликт двух женщин в маршрутке
В Брянской области открылись участки для голосования
В Брянской области стартовал единый день голосования
Брянцы пожаловались на очереди в детской поликлинике №3
В Клинцах перевернулся ВАЗ: пострадали двое
В Новозыбкове продолжают реконструкцию парка
В Брянске сняли на видео переполненную маршрутку
В Брянске готовятся к началу строительства дороги от вокзала до «Метро»
В Брянской области пропала 67-летняя Раиса Фролова
В Брянске начинается строительство новой дороги от улицы Советской