В Брянской области закрылись избирательные участки

СЕГОДНЯ 20:35 2019-09-08T20:35:59+03:00

За ходом голосования следили больше пяти тысяч наблюдателей. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Ровно в 20.00 в Брянской области закрылись все избирательные участки на выборах. В нашем регионе их работало 1088.

8 сентября брянцы выбирали депутатов в областную Думу, в Брянский городской Совет, а также в райсоветы. За мандаты боролись 8655 кандидатов от девяти политических партий. Также жители Брянска выбирали территории, которые будут ремонтировать в следующем году.

За ходом голосования следили больше пяти тысяч наблюдателей. В Брянске на избирательных участках работали волонтеры. Они помогали брянцам с ограниченными возможностями здоровья добраться до избирательных участков и обратно.

Теперь членам избирательных комиссий предстоит подсчитать голоса избирателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU