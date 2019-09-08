Явка на выборы в Брянской области к 18.00 составила 43,7%
Такие данные приводят в облизбиркоме
На избирательные участки пришли больше 40% избирателей.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области продолжаются выборы депутатов различных уровней. По данным облизбиркома к 18.00 явка составила 43,7%.
Среди районов абсолютным лидером по явке стал Гордеевский район. Здесь на избирательные участки пришли больше 80% избирателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU