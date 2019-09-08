2019-09-08T16:47:44+03:00
Политика

К 15.00 проголосовала треть жителей Брянской области

О нарушениях в облизбиркоме не сообщают
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"
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В воскресенье, 8 сентября, в Брянской области проходят выборы. По данным облизбиркома к 15.00 проголосовали больше трети избирателей. Явка составила 31,7%.

Самыми активными оказались жители Клинцов и Новозыбкова. Здесь явка приближается к 50%.

Единый день голосования в Брянской области проходит в штатном режиме, без существенных нарушений, сообщают в облизбиркоме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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