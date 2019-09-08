2019-09-08T18:32:42+03:00
Общество

В Рогнединском районе нашли останки красноармейца

Имя бойца устанавливают
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, Максим ВолковФото: vk.com, Максим Волков
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В Рогнединском районе поисковики обнаружили останки красноармейца.

Отряд «Поиск - Почеп» проводили раскопки врайоне бывшего колхоза «Энергия». Здесь они нашли останки бойца. При нем обнаружили фрагменты амуниции, обувь, ложку, котелок и орден Боевого Красного Знамени № 35806.

13 сентября 1943 года 369-я стрелковая дивизия 50-й армии Брянского фронта форсировала реку Десну и в течение трех дней вела ожесточенные бои на плацдарме у колхоза «Энергия».

Имя бойца устанавливают. Потом его перезахоронят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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