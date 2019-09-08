В ДТП под Новозыбковом пьяный автомобилист покалечил пассажирку
На трассе в Новозыбковском районе опрокинулась легковушка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 сентября около 15.00 на автодороге«Новозыбков - Белый Колодец».
- По предварительной информации, 39-летний водитель за рулем "Хендай Элантра" не справился с управлением, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Машина съехала в кювет и опрокинулась.
В ДТП пострадала 31-летняя пассажирка иномарки. У нее диагностировали перелом плеча, перелом бедра, а также травматический шок. Пострадавшую госпитализировали.
А автомобилист оказался пьяным.
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ИСТОЧНИК KP.RU