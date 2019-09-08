2019-09-08T15:27:30+03:00
Происшествия

В ДТП под Новозыбковом пьяный автомобилист покалечил пассажирку

31-летнюю женщину с переломами госпитализировали
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На трассе в Новозыбковском районе опрокинулась легковушка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 сентября около 15.00 на автодороге«Новозыбков - Белый Колодец».

- По предварительной информации, 39-летний водитель за рулем "Хендай Элантра" не справился с управлением, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Машина съехала в кювет и опрокинулась.

В ДТП пострадала 31-летняя пассажирка иномарки. У нее диагностировали перелом плеча, перелом бедра, а также травматический шок. Пострадавшую госпитализировали.

А автомобилист оказался пьяным.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рогнединском районе нашли останки красноармейца
К 15.00 проголосовала треть жителей Брянской области
К 12.00 В Брянской области проголосовали 18% избирателей
В Унечском районе пьяный водитель иномарки устроил ДТП
За ходом выборов на Брянщине следят пять тысяч наблюдателей
Явка на выборы в Брянской области к 10.00 превысила 6%
В Брянске сняли на видео конфликт двух женщин в маршрутке
В Брянской области открылись участки для голосования
В Брянской области стартовал единый день голосования
Брянцы пожаловались на очереди в детской поликлинике №3
В Клинцах перевернулся ВАЗ: пострадали двое
В Новозыбкове продолжают реконструкцию парка
В Брянске сняли на видео переполненную маршрутку
В Брянске готовятся к началу строительства дороги от вокзала до «Метро»
В Брянской области пропала 67-летняя Раиса Фролова
В Брянске начинается строительство новой дороги от улицы Советской