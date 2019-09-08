В Унечском районе пьяный водитель иномарки устроил ДТП

СЕГОДНЯ 13:47 2019-09-08T13:47:55+03:00

В ДТП он получил перелом ноги. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Он выехал на встречную полосу и врезался в «Опель»

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В Унечском районе столкнулись два легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 сентября около 13.30 на трассе «Унеча-Сураж», сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 38-летний водитель «Мазды 626» не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу, где врезалась в «Опель Вектра» под управлением 46-летней автомобилистки.

Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В ДТП он получил перелом ноги. Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU