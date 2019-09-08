2019-09-08T13:47:55+03:00
Происшествия

В Унечском районе пьяный водитель иномарки устроил ДТП

Он выехал на встречную полосу и врезался в «Опель»
Мария Дедкова
Поделиться:
В ДТП он получил перелом ноги.В ДТП он получил перелом ноги.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Унечском районе столкнулись два легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 сентября около 13.30 на трассе «Унеча-Сураж», сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 38-летний водитель «Мазды 626» не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу, где врезалась в «Опель Вектра» под управлением 46-летней автомобилистки.

Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В ДТП он получил перелом ноги. Пострадавшего госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рогнединском районе нашли останки красноармейца
К 15.00 проголосовала треть жителей Брянской области
В ДТП под Новозыбковом пьяный автомобилист покалечил пассажирку
К 12.00 В Брянской области проголосовали 18% избирателей
За ходом выборов на Брянщине следят пять тысяч наблюдателей
Явка на выборы в Брянской области к 10.00 превысила 6%
В Брянске сняли на видео конфликт двух женщин в маршрутке
В Брянской области открылись участки для голосования
В Брянской области стартовал единый день голосования
Брянцы пожаловались на очереди в детской поликлинике №3
В Клинцах перевернулся ВАЗ: пострадали двое
В Новозыбкове продолжают реконструкцию парка
В Брянске сняли на видео переполненную маршрутку
В Брянске готовятся к началу строительства дороги от вокзала до «Метро»
В Брянской области пропала 67-летняя Раиса Фролова
В Брянске начинается строительство новой дороги от улицы Советской