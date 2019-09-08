В Унечском районе пьяный водитель иномарки устроил ДТП
В Унечском районе столкнулись два легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 сентября около 13.30 на трассе «Унеча-Сураж», сообщают в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 38-летний водитель «Мазды 626» не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу, где врезалась в «Опель Вектра» под управлением 46-летней автомобилистки.
Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В ДТП он получил перелом ноги. Пострадавшего госпитализировали.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU