Брянцы пожаловались на очереди в детской поликлинике №3

СЕГОДНЯ 21:05 2019-09-07T21:10:42+03:00

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Жители Брянска пожаловались на огромные очереди в детской поликлинике №3. Фотографии они опубликовали в социальных сетях.

- Очередь к педиатру для прививки, час стоим с детьми, - пишет автор снимков. - Очередь больше 50 человек, почти не двигается...

В комментариях горожане активно обсуждают снимок. Некоторые отмечают, что такие очереди есть и в других поликлиниках.

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ИСТОЧНИК KP.RU