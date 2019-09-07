Брянцы пожаловались на очереди в детской поликлинике №3
Фотографии горожане выложили в соцсетях
Фото: "ЧП и ДТП Брянск"
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Жители Брянска пожаловались на огромные очереди в детской поликлинике №3. Фотографии они опубликовали в социальных сетях.
- Очередь к педиатру для прививки, час стоим с детьми, - пишет автор снимков. - Очередь больше 50 человек, почти не двигается...
В комментариях горожане активно обсуждают снимок. Некоторые отмечают, что такие очереди есть и в других поликлиниках.
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ИСТОЧНИК KP.RU