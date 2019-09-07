В Новозыбкове продолжают реконструкцию парка

СЕГОДНЯ 16:45 2019-09-07T16:45:28+03:00

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В Новозыбкове начался второй этап реконструкции городского парка. Рабочие вымостят тротуарной плиткой танцплощадку, посадят живую изгородь, установят новые скамейки и уры, сделают новое освещение, сообщает Новозыбков.SU.

На благоустройство места отдыха выделили больше 12 миллионов рублей. Однако на реализацию задумки авторов нужно еще 20 миллионов рублей.

Второй этап реконструкции завершат 20 ноября. На время работ парк закроют для посетителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU