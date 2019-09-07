В Брянске начинается строительство новой дороги от улицы Советской

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-07T10:56:19+03:00

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В Брянске стартует строительство новой дороги на улице Советской. Мэрия заключила контракт с подрядной организацией.

Новая дорога будет проходить на участке от улицы Советской до улицы Объездной. Также по проекту предусмотрена новая ливневая канализация, которую протянут до Смоленской трассы.

- Стоимость проекта составит больше 380 миллионов рублей, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Строительство дороги и ливневки рассчитано на два года. Сейчас на объекте начались работы по планировке и разбивке территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU