В Брянске начинается строительство новой дороги от улицы Советской
В Брянске стартует строительство новой дороги на улице Советской. Мэрия заключила контракт с подрядной организацией.
Новая дорога будет проходить на участке от улицы Советской до улицы Объездной. Также по проекту предусмотрена новая ливневая канализация, которую протянут до Смоленской трассы.
- Стоимость проекта составит больше 380 миллионов рублей, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Строительство дороги и ливневки рассчитано на два года. Сейчас на объекте начались работы по планировке и разбивке территории.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU