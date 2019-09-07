Брянское "Динамо" обыграло липецкий "Металлург" со счетом 2:0
Мячи забил Артемий Укомский
После восьми туров "Динамо-Брянск" занимает первую строчку турнирной таблицы с 18 очками.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В пятницу, 6 сентября, в брянское "Динамо" встретилось с "Металлургом" из Липецка.
Счет открыли уже на 15 минуте. Мяч в ворота соперников забил Артемий Укомский.
После перерыва боевой настрой брянской команды усилился.
На 80-й минуте вновь отличился Артемий Укомский. Соперники ничего не смогли противопоставить брянцам. Матч так и закончился со счетом 2:0 в пользу "Динамо".
После восьми туров "Динамо-Брянск" занимает первую строчку турнирной таблицы с 18 очками.
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ИСТОЧНИК KP.RU