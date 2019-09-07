С октября брянцы смогут улететь в Минеральные Воды

СЕГОДНЯ 09:11 2019-09-07T10:38:32+03:00

Из Брянска самолеты будут вылетать каждое утро в 10.20, а обратно - в 13.10. Фото: Мария Дедкова

Об этом сообщили на сайте авиакомпании-перевозчика

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Самолеты из Брянска в Минеральные Воды будут летать с 12 октября . На сайте авиаперевозчика стартовала продажа билетов.

Рейсы на курорт будут выполнять два раза в неделю - по понедельникам и субботам.

Из Брянска самолеты будут вылетать каждое утро в 10.20, а обратно - в 13.10. Время в пути составит около двух часов.

Минимальная стоимость билета составит 1900 рублей.

Выполнять полеты будут самолеты Суперджет вместимостью 100 пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU