С октября брянцы смогут улететь в Минеральные Воды
Об этом сообщили на сайте авиакомпании-перевозчика
Из Брянска самолеты будут вылетать каждое утро в 10.20, а обратно - в 13.10.Фото: Мария Дедкова
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Самолеты из Брянска в Минеральные Воды будут летать с 12 октября . На сайте авиаперевозчика стартовала продажа билетов.
Рейсы на курорт будут выполнять два раза в неделю - по понедельникам и субботам.
Из Брянска самолеты будут вылетать каждое утро в 10.20, а обратно - в 13.10. Время в пути составит около двух часов.
Минимальная стоимость билета составит 1900 рублей.
Выполнять полеты будут самолеты Суперджет вместимостью 100 пассажиров.
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ИСТОЧНИК KP.RU