Брянский боец ММА Дмитрий Минаков победил француза Мойза Римбона
В пятницу, 6 октября, прошел очередной турнир смешанных единоборств в Ставропольском крае.
Одним из главных поединков вечера стал бой младшего брата Виталия Минакова 31-летнего Дмитрия Минакова и 42-летнего француза Мойза Римбона. Наш земляк выходил на поединок под музыкальное сопровождение брянского коллектива "Бабкины внуки".
Соперники провели все три раунда. В последнем у Дмитрия был шанс закончить поединок досрочно, но он не сумел им воспользоваться. Пришлось ожидать решения судей. И рефери единогласно отдали победу брянскому бойцу.
Теперь на счету Дмитрия Минакова уже четыре победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU