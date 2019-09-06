2019-09-06T21:11:40+03:00
Спорт

Брянский боец ММА Дмитрий Минаков победил француза Мойза Римбона

Судьи единогласно проголосовали за нашего земляка
Елена РАКОВА
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Фото: vk.com, официальная группа Виталия Минакова.Фото: vk.com, официальная группа Виталия Минакова.
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В пятницу, 6 октября, прошел очередной турнир смешанных единоборств в Ставропольском крае.

Одним из главных поединков вечера стал бой младшего брата Виталия Минакова 31-летнего Дмитрия Минакова и 42-летнего француза Мойза Римбона. Наш земляк выходил на поединок под музыкальное сопровождение брянского коллектива "Бабкины внуки".

Соперники провели все три раунда. В последнем у Дмитрия был шанс закончить поединок досрочно, но он не сумел им воспользоваться. Пришлось ожидать решения судей. И рефери единогласно отдали победу брянскому бойцу.

Теперь на счету Дмитрия Минакова уже четыре победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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