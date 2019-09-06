2019-09-06T17:22:57+03:00
Общество

За сезон клещи покусали больше 1,7 тысячи брянцев

Почти четверть из них - дети
Елена РАКОВА
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Клещи могут нападать на людей до конца сентября.Клещи могут нападать на людей до конца сентября.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За сезон, с начала весны и до 5 сентября, клещи покусали 1709 брянцев. Среди них 444 ребенка. Именно столько жителей региона обратилось за медицинской помощью после встречи с паразитами.

- Получили профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита – 125 человек, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области. все они выезжали в эндемичные по клещевому энцефалиту территории страны.

Против клещей обработали 557,084 гектара. В том числе на территории летних оздоровительных лагерей - 348,69 гектара. .

Микробиологическая лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Брянской области исследовала 924 клеща. Эксперты обнаружили, что 117 из них были заражены клещевым боррелиозом.

Кстати, санитарные врачи напоминают, что клещи могут быть активными до конца сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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