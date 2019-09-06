В Брянске приостановят водоснабжение в Совестком районе

СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-06T16:53:32+03:00

Воды не будет 9 сентября в домах на улице Дуки

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В пяти многоэтажках на лице Дуки в Брянске приостановят водоснабжение. Как сообщают в Брянской городской администрации, воды не будет 9 сентября с 9.00 до 17.00.

Ограничение касается жильцов домов №60, 62, 64/1, 64/2, 64/3. В горводоканале рассказали,ч то ограничение связано с проведением плановых работ на водопроводе.

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ИСТОЧНИК KP.RU