В Брянске приостановят водоснабжение в Совестком районе
Воды не будет 9 сентября в домах на улице Дуки
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В пяти многоэтажках на лице Дуки в Брянске приостановят водоснабжение. Как сообщают в Брянской городской администрации, воды не будет 9 сентября с 9.00 до 17.00.
Ограничение касается жильцов домов №60, 62, 64/1, 64/2, 64/3. В горводоканале рассказали,ч то ограничение связано с проведением плановых работ на водопроводе.
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ИСТОЧНИК KP.RU