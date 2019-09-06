В Брянске на улице Бежицкой сняли старый асфальт

СЕГОДНЯ 14:35 2019-09-06T14:36:37+03:00

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В Брянске продолжают ремонтировать одну из самых длинных улиц города – Бежицкую. Ее капремонтом в рамках нацпроекта занимается подрядная организация ООО «Свеньагродорстрой».

Работы идут на трех участках, сообщает пресс-служба мэрии. Первый проходит от улицы Дуки до дома №124 по улице Бежицкой, второй - от дома №124 по улице Бежицкой до Городищенского перекрестка. И третий - от дома №288 по улице Бежицкой до улицы Делегатской.

На первом участке протяженностью в 1,57 километров полностью сняли старый асфальт. Здесь почти полностью уложили выравнивающий слой и более, чем на половину отремонтировали колодцы. В целом работы выполнили на 20 процентов.

Старое дорожное покрытие сняли также на втором и третьем участках – протяженностью почти четыре километра. Выравнивающий слой готов на 85 процентов, колодцы - на 30.

- Эти работы продолжатся и на следующей неделе, - говорят в пресс-службе горадминистрации. – Общая стоимость капремонта улицы Бежицкой по контракту - больше 75 миллионов рублей.

Напомним, всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Брянске ремонтируют 24 улицы. В Бежицком районе - семь, в Володарском - три, в Советском - 13, в Фокинский - одну. Из бюджетов разных уровней на капремонт дорог выделили около 940 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU