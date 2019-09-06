С начала года брянцы заплатили 40 миллиардов рублей налогов
С начала года от жителей Брянской области поступило 40,4 миллиарда рублей налогов. Что на 22 процента больше, чем за аналогичный период прошло года, сообщает пресс-служба областного УФНС.
Брянские «налоговые показатели» превысили средние цифры по Центральному федеральному округу и всей России.
- На 11 процентов вырос консолидированный бюджет субъекта, получив в распоряжение областного и местных бюджетов 15 миллиардов рублей, - рассказали в пресс-службе УФНС России по Брянской области. – Также увеличились налоги от организаций. Они составили 3,5 миллиардов рублей, из них в областной бюджет поступило 3,1 миллиарда .
В федеральную казну Брянщина перечислила 11,7 миллиардов рублей (это на 66 процентов больше, чем за первые полгода в 2018 году).
По материалам налоговых проверок возбудили 10 уголовных дел на сумму 904 миллионов рублей рублей. В бюджет удалось вернуть 891 миллионов. Общая задолженность брянцев по налогам снизилась на 1,8 процентов и составила 7,7 миллиардов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU