2019-09-06T12:04:09+03:00
Происшествия

Жительница Навли «потеряла» украденный телефон

В похищении гаджета подозревают ее молодую знакомую
Ольга УМАРОВА
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Гостья украла у жительницы Навли мобильный телефон.Гостья украла у жительницы Навли мобильный телефон.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Навле 34-летней местной жительнице вернули украденный мобильник. Она до последнего не спешила обращаться в полицию, думая, что просто потеряла телефон.

В краже подозревают 20-летнюю знакомую потерпевшей. По версии следствия, она была в гостях у своей жертвы. Улучив момент, девушка спрятала в карман оставленный без присмотра гаджет.

- Украденный телефон подозреваемая на следующий день сбыла по дешевке прохожему, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Девушка во всем созналась и полностью возместила причиненный ущерб.

Однако от уголовного наказания это ее не спасет. По статье «Кража» ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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