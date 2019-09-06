Жительница Навли «потеряла» украденный телефон
В Навле 34-летней местной жительнице вернули украденный мобильник. Она до последнего не спешила обращаться в полицию, думая, что просто потеряла телефон.
В краже подозревают 20-летнюю знакомую потерпевшей. По версии следствия, она была в гостях у своей жертвы. Улучив момент, девушка спрятала в карман оставленный без присмотра гаджет.
- Украденный телефон подозреваемая на следующий день сбыла по дешевке прохожему, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Девушка во всем созналась и полностью возместила причиненный ущерб.
Однако от уголовного наказания это ее не спасет. По статье «Кража» ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU