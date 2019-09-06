Вдову брянского ветерана не хотели выселять из аварийного дома

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-06T11:06:12+03:00

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Прокуратура Трубчевского района вступилась за вдову участника Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба ведомства, дом женщины признали аварийным и подлежащим сносу. По заключению техобследования физический износ здания – 74,5 процентов.

В надежде улучшить жилищные условия вдова обратилась в местную администрацию, приложив документы о плачевном состоянии жилья. Однако там ей помочь отказались.

- Администрация не приняла итоги техобследования и по решению межведомственной жилищной комиссии признала дом пригодным для проживания, - рассказали в прокуратуре Брянской области.

Однако проверка прокуратуры показала, что в комиссии не было представителя санитарно-эпидемиологического надзора, а также самой вдовы. О чем свидетельствовало отсутствие подписей обеих сторон в документах инспекции.

Более того, решение о результатах обследования жилого помещения приняли спустя 112 дней со дня поступления заявления в администрацию, а не в течение 30 рабочих дней, как это положено по закону.

- Прокуратура внесла в адрес районной администрации представление с требованиями устранить нарушения жилищного законодательства, - говорят в прокуратуре. – И пересмотреть результаты межведомственной комиссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU