В Брянске на парковке водитель микроавтобуса сбил пешехода

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-06T10:05:41+03:00

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На улице Фокина в Брянске под колеса микроавтобуса угодил 29-летний пешеход. ДТП произошло около девяти утра в четверг, 5 сентября, передает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, за рулем Fiat Ducato находился 53-летний водитель. Он "сдавал назад" на парковочной площадке и наехал на 29-летнего пешехода.

- Пострадавший ушиб колено, - говорят в УГИБДД. – Ему выписали необходимое лечение и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU