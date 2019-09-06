В Брянске на парковке водитель микроавтобуса сбил пешехода
Пострадавший отделался ушибами
ДТП произошло на парковке.Фото: Сергей ГАПОН
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На улице Фокина в Брянске под колеса микроавтобуса угодил 29-летний пешеход. ДТП произошло около девяти утра в четверг, 5 сентября, передает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.
По предварительной информации, за рулем Fiat Ducato находился 53-летний водитель. Он "сдавал назад" на парковочной площадке и наехал на 29-летнего пешехода.
- Пострадавший ушиб колено, - говорят в УГИБДД. – Ему выписали необходимое лечение и отпустили домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU