2019-09-05T18:44:50+03:00
Общество

В Майском Брянска установят два туалета

Один из них будет рассчитан на маломобильных граждан
Мария Дедкова
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Руководители города попросили рассчитать стоимость таких туалетов для всех центральных мест отдыха.Руководители города попросили рассчитать стоимость таких туалетов для всех центральных мест отдыха.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Майском парке Брянска продолжается ремонт. 5 сентября руководство города проконтролировало работы.

Генеральный директор подрядной организации Игорь Болунев рассказал, что сейчас работы завершили на 80 процентов. Строители залили скейт-площадку, сформировали воркаут-площадку и площадку под детский городок.

Кроме того, в отремонтированном парке установят два туалета, один из которых рассчитан на маломобильную группу граждан. Туалеты будут работать круглогодично, они отапливаются и обеспечены горячей водой. Как рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации, здесь установили антивандальную сантехнику.

Руководители города попросили рассчитать стоимость таких туалетов для всех центральных мест отдыха.

Здесь установили антивандальную сантехнику Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Здесь установили антивандальную сантехникуФото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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