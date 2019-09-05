В Майском Брянска установят два туалета

СЕГОДНЯ 18:40 2019-09-05T18:44:50+03:00

Один из них будет рассчитан на маломобильных граждан

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В Майском парке Брянска продолжается ремонт. 5 сентября руководство города проконтролировало работы.

Генеральный директор подрядной организации Игорь Болунев рассказал, что сейчас работы завершили на 80 процентов. Строители залили скейт-площадку, сформировали воркаут-площадку и площадку под детский городок.

Кроме того, в отремонтированном парке установят два туалета, один из которых рассчитан на маломобильную группу граждан. Туалеты будут работать круглогодично, они отапливаются и обеспечены горячей водой. Как рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации, здесь установили антивандальную сантехнику.

Руководители города попросили рассчитать стоимость таких туалетов для всех центральных мест отдыха.

Здесь установили антивандальную сантехникуФото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU