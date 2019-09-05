В Майском Брянска установят два туалета
В Майском парке Брянска продолжается ремонт. 5 сентября руководство города проконтролировало работы.
Генеральный директор подрядной организации Игорь Болунев рассказал, что сейчас работы завершили на 80 процентов. Строители залили скейт-площадку, сформировали воркаут-площадку и площадку под детский городок.
Кроме того, в отремонтированном парке установят два туалета, один из которых рассчитан на маломобильную группу граждан. Туалеты будут работать круглогодично, они отапливаются и обеспечены горячей водой. Как рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации, здесь установили антивандальную сантехнику.
Руководители города попросили рассчитать стоимость таких туалетов для всех центральных мест отдыха.
Здесь установили антивандальную сантехникуФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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ИСТОЧНИК KP.RU