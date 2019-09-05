Житель Выгоничей до смерти избил 85-летнюю мать
За это преступление 45-летний мужчина пойдет под суд
Уголовное дело мужчины в ближайшее время направят в суд.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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45-летнего жителя Выгоничского района будут судить за жесткое избиение матери.
Трагедия произошла днем 3 июня.
- По версии следствия, дома 45-летний сын поссорился с матерью, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - В порыве гнева он несколько раз ударил 85-летнюю женщину по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Уголовное дело мужчины в ближайшее время направят в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU