Житель Выгоничей до смерти избил 85-летнюю мать

СЕГОДНЯ 17:32 2019-09-05T17:32:17+03:00

Уголовное дело мужчины в ближайшее время направят в суд. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

За это преступление 45-летний мужчина пойдет под суд

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45-летнего жителя Выгоничского района будут судить за жесткое избиение матери.

Трагедия произошла днем 3 июня.

- По версии следствия, дома 45-летний сын поссорился с матерью, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - В порыве гнева он несколько раз ударил 85-летнюю женщину по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Уголовное дело мужчины в ближайшее время направят в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU