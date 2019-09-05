2019-09-05T17:20:29+03:00
Общество

Брянская пара поженилась в реалити-шоу «Четыре свадьбы»

Эфир передачи покажут вечером 5 сентября
Ольга УМАРОВА
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Фрагмент из реалити-шоу "Четыре свадьбы".Фрагмент из реалити-шоу "Четыре свадьбы".
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В телепроекте «Четыре свадьбы» поженилась пара из Брянска. Реалити-шоу, в котором влюбленные из разных городов страны соревнуются за главный приз - романтическое путешествие, проходит на канале «Пятница!».

Участниками нового сезона стали наши земляки – Юля и Вадим. Чтобы обойти соперников, брянцам нужно придумать самый яркий сценарий свадьбы, выбрать лучшие наряды и банкетное меню. Выиграет та пара, которая получит больше всего баллов от соперниц.

Эфир с участием брянской пары выйдет в четверг, 5 сентября. Начало – 21.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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