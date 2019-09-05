В брянском художественном музее появится интерактивный гид

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-05T17:08:52+03:00

Он будет работать через мобильное приложение

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В брянском художественном музее появится цифровой гид. Учреждение культуры стало одним из победителей конкурса на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с применением технологии дополненной реальности. В нашем музее будет гид по экспозиции «Отечественное искусство конца ХIХ - первой половины ХХ века».

Специалисты проведут фотосъемку экспонатов, запишут аудиоэкскурсию русском и английском языках, проведут редакторскую обработку текстов описания экспонатов и переведут их на иностранный язык.

Эту работу завершат до конца года, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Гид будет работать с помощью специального мобильного приложения.

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ИСТОЧНИК KP.RU