В Почепе завершается ремонт тротуаров на улице Крансноармейской
За ремонтом следят каждый день
Строители трудятся с опережением графика.Фото: газета "Почепское слово"
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В Почепе заканчивают ремонт тротуаров на улице Красноармейской. Рабочие приступили к асфальтированию дорожек.
По договору благоустройство должны завершить 29 сентября.Но строители трудятся с опережением графика.
Кроме того, каждый день ремонт контролируют сотрудники местной организации.
Как пишут в местной газете "Почепское слово", чиновники научены горьким опытом прошлого года.
Тогда конкурс выиграл недобросовестный подрядчик. Его работники лишь разобрали старый тротуар.
Договор пришлось расторгнуть.
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ИСТОЧНИК KP.RU