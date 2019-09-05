В Почепе завершается ремонт тротуаров на улице Крансноармейской

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-05T16:35:42+03:00

Строители трудятся с опережением графика.Фото: газета "Почепское слово"

За ремонтом следят каждый день

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В Почепе заканчивают ремонт тротуаров на улице Красноармейской. Рабочие приступили к асфальтированию дорожек.

По договору благоустройство должны завершить 29 сентября.Но строители трудятся с опережением графика.

Кроме того, каждый день ремонт контролируют сотрудники местной организации.

Как пишут в местной газете "Почепское слово", чиновники научены горьким опытом прошлого года.

Тогда конкурс выиграл недобросовестный подрядчик. Его работники лишь разобрали старый тротуар.

Договор пришлось расторгнуть.

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ИСТОЧНИК KP.RU