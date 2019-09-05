2019-09-05T16:29:17+03:00
Происшествия

Жительница Климовского района не уследила за газонокосилкой

Технику предположительно похитил наемный рабочий
Ольга УМАРОВА
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На подозреваемого завели уголовное дело по статье "Кража".На подозреваемого завели уголовное дело по статье "Кража".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жительнице Климовского района вернули похищенный бензотриммер. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 38-летняя женщина обнаружила пропажу спустя полтора месяца после похищения, когда ей потребовалось подстричь траву вокруг двора. Газонокосилку она держала в незапертом сарае.

Через сутки после обращения полицейские нашли и задержали подозреваемого - 39-летнего жителя села Плавна.

- Раньше он трудился на участке потерпевшей в качестве наемного помощника, - рассказали в полиции. - Похищенный прибор злоумышленник сбыл знакомому. Бензотриммер уже изъяли и вернули законной владелице.

По статье «Кража» подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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