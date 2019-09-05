Жительница Климовского района не уследила за газонокосилкой
Жительнице Климовского района вернули похищенный бензотриммер. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 38-летняя женщина обнаружила пропажу спустя полтора месяца после похищения, когда ей потребовалось подстричь траву вокруг двора. Газонокосилку она держала в незапертом сарае.
Через сутки после обращения полицейские нашли и задержали подозреваемого - 39-летнего жителя села Плавна.
- Раньше он трудился на участке потерпевшей в качестве наемного помощника, - рассказали в полиции. - Похищенный прибор злоумышленник сбыл знакомому. Бензотриммер уже изъяли и вернули законной владелице.
По статье «Кража» подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU