В Брянске на проспекте Станке Димитрова легковушка снесла забор

СЕГОДНЯ 16:12 2019-09-05T16:12:48+03:00

На месте уже работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: vk.com, Евгений Герасин

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В Брянске на проспекте Станке Димитрова днем 5 сентября произошло ДТП. После разворотного кольца столкнулись две легковых машины. Одна из них снесла часть пешеходного ограждения.

О ДТП сообщили в соцсетях. На снимках автоаварии видно, что машины получили механические повреждения.

На месте уже работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейским предстоит выяснить причины и обстоятельства ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU