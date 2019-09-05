В Брянске на проспекте Станке Димитрова легковушка снесла забор
ДТП произошло днем 5 сентября
На месте уже работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: vk.com, Евгений Герасин
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В Брянске на проспекте Станке Димитрова днем 5 сентября произошло ДТП. После разворотного кольца столкнулись две легковых машины. Одна из них снесла часть пешеходного ограждения.
О ДТП сообщили в соцсетях. На снимках автоаварии видно, что машины получили механические повреждения.
На месте уже работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейским предстоит выяснить причины и обстоятельства ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU