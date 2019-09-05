2019-09-05T15:52:44+03:00
Общество

Детей из унечского интерната кормили испорченной молочкой

В продуктах дятьковского производителя нашли кишечную палочку
Мария Дедкова
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Решение пока не вступило в законную силу.Решение пока не вступило в законную силу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Штрафом обернулась для дятьковского предприятия плановая проверка Роспотребнадзора. В молоке и сметане нашли кишечную палочку.

- Образцы сметаны торговой марки «Любава» питьевого молока специалисты ведомства отобрали в столовой унечской школы-интерната, - рассказывают в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области. - После проверки в Роспотребнадзоре завели административное дело.

После его рассмотрения ООО «Дятьково-ГМЗ» оштрафовали на 350 тысяч рублей.

Решение пока не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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