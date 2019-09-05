На окраине Брянска обнаружили две крупные свалки

СЕГОДНЯ 15:35 2019-09-05T15:55:08+03:00

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В Брянске неподалеку от улицы Фосфоритной развели стихийную свалку. Экологическое нарушение подтвердили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, которые вышли с проверкой после сообщения местных жителей.

Две "мусорные горы" находятся в двух километрах от улицы Фосфоритной, на окраине Брянска. Площадь самой крупной – около четырех тысяч квадратных метров. Здесь строительные отходы навалены вперемешку с бытовыми.

А чуть подальше, судя по всему, свежая свалка: старая мебель и шпалы.

- И та, и другая свалки находятся прямо вдоль грунтовой дороги, - говорят в МЧС. – Участок, на котором нашли нарушения, относится к Брянску. И это уже не первый случай, когда свалки появляются на прежних, ранее убранных, местах.

Общественники направили в горадминистрацию письмо с просьбой разобраться со свалками и по возможности принять меры для того, чтобы они не появились снова.

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ИСТОЧНИК KP.RU