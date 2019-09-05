2019-09-05T14:15:02+03:00
Общество

В Брянске у гимназии №6 открыли новую спортплощадку

Зимой она будет превращаться в каток
Мария Дедкова
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Похожую площадку открыли в этом году в школе №36.Похожую площадку открыли в этом году в школе №36.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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4 сентября в гимназии №6 в Брянске открыли новую спортивную площадку.

На открытие пришли городские и областные власти, школьники и педагоги.

Игровое поля застелили прорезиненным покрытием. Также здесь установили ворота для мини-футбола, баскетбольные щиты, трибуны для зрителей. А зимой площадка станет катком для школьников.

Похожую площадку открыли в этом году в школе №36. Общая стоимость двух спортплощадок составила больше шести миллионов рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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