Брянец пойдет под суд за кражу телевизоров со съемных квартир

СЕГОДНЯ 13:57 2019-09-05T13:57:23+03:00

В ближайшее время должен начаться суд по этому делу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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27-летнего жителя Жуковки обвиняют в кражах техники из арендованных квартир и еще одном покушении на хищение. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время это дело начнет рассматривать суд.

По версии следствия, в апреле обвиняемый через сайт объявлений связывался с владельцами квартир в Бежицком и Советском районах Брянска.

- Он предлагал снять их жилье посуточно, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Хозяева, ни о чем не подозревая, соглашались на сделку. А когда новый жилец попадал в квартиры, он фотографировал там технику, и выдавая за свою, продавал через интернет. После получения денег за проданные телевизоры, брянец съезжал с арендованных квартир и больше не выходил на связь с их владельцами.

Таким образом горожанин, по сути, украл три телевизора. А попытка хищения четвертого, закончилась его повреждением. Общий размер ущерба составил 43,5 тысячи рублей. Его возместили родственники обвиняемого.

Но это не единственное преступление, в котором обвиняют брянца. Судя по данным прокуратуры, на его счету также крупная кража денег - 80 тысяч рублей - с места работы. Их молодой человек потратил на развлечения в ночных клубах и выпивку.

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ИСТОЧНИК KP.RU