2019-09-05T12:54:11+03:00
Общество

Брянцев приглашают на чемпионат по рыбной ловле спиннингом

Турнир пройдет на озере Орлик-5
Елена РАКОВА
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В Брянске пройдет областной чемпионат по рыбалке.В Брянске пройдет областной чемпионат по рыбалке.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Брянцев приглашают на чемпионат области по рыбалке спиннингом с берега. Турнир состоится на озере Орлик-5 в субботу, 5 октября. Старт в 7.00, окончание в 17.30.

Как сообщают в Федерации рыболовного спорта Брянской области, принять участие в соревнованиях могут все желающие. Главное - предварительно зарегистрироваться. Сделать это можно в группе Федерации рыболовного спорта Брянской области ВКонтакте.

На турнире обещают также устроить обмен опытом с заядлыми рыбаками. Победителей и призеров ждут призы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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