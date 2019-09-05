Брянская филармония отмечает 75-летний юбилей
Брянская филармония не просто ровесница нашего региона. Она всего на один месяц младше него. И свой день рождения отмечает 5 сентября. А в этом году ей исполняется 75 лет.
- В самом начале был образован ансамбля песни и пляски, в состав которого вошли участники партизанского творческого коллектива под руководством музыканта и педагога Федора Оленева, - рассказывают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - В послевоенные годы особую известность филармонии принесла тематическая военно-патриотическая музыкальная программа «Брянская улица», которая написал композитор Борис Быков. В концертном мире брянская филармония обрела популярность высокопрофессиональными программами камерного оркестра, уникальным квартетом электрических баянов и целой плеядой выдающихся исполнителей русской народной песни.
Новый этап работы филармонии был связан с созданием Брянского губернаторского симфонического оркестра.
Визитной карточкой филармонии называют ансамбль народной музыки «Ватага». Также большой популярностью пользуются ансамбль народных инструментов «Надея», ВИА «Стожары», группа солистов «Арт-класс», шоу-балет «ЭРклеЗ».
Брянская областная филармония продолжает активно развиваться.
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ИСТОЧНИК KP.RU