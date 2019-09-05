20-летнему жителю Клинцов дали четыре года колонии за сбыт наркотиков
В Клинцах за незаконный сбыт наркотиков осудили 20-летнего парня.
22 марта молодой человек продал больше шести граммов марихуаны за 1000 рублей.
Кроме того, он же, в июле он изготовил еще 34 грамма наркотика для продажи.
Парня задержали, а затем судили.
- Суд учел активное способствование расследованию преступлений, признание вины, раскаяние в содеянном, а также наличие малолетнего ребенка, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Молодому человеку назначили наказание в виде четырех лет и четырех месяцев колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU