20-летнему жителю Клинцов дали четыре года колонии за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-05T11:03:05+03:00

Суд учел активное способствование расследованию преступлений, признание вины, раскаяние в содеянном, а также наличие малолетнего ребенка. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Приговор пока не вступил в законную силу

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В Клинцах за незаконный сбыт наркотиков осудили 20-летнего парня.

22 марта молодой человек продал больше шести граммов марихуаны за 1000 рублей.

Кроме того, он же, в июле он изготовил еще 34 грамма наркотика для продажи.

Парня задержали, а затем судили.

- Суд учел активное способствование расследованию преступлений, признание вины, раскаяние в содеянном, а также наличие малолетнего ребенка, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Молодому человеку назначили наказание в виде четырех лет и четырех месяцев колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU