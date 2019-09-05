В почепском парке появится новый арт-объект

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-05T10:49:17+03:00

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В городском парке Почепа установят новый арт-объект. На берегу Судости появится большой корабль, который выполнят в стиле позапрошлого столетия.

Такой подарок жителям Почепа решил сделать директор местного завода металлоконструкций Валерий Гарпинич, сообщает газета "Почепское слово".

Сварщики уже подготовили профильный каркас длиной 21 метр. Следующим этапом работы станет обшивка корабля деревом. Затем на судно наденут паруса.

Автор идем надеется, что корабль станет излюбленным местом горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU