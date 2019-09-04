Брянцы попали в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение гимна России
Брянские музыканты установили мировой рекорд, исполнив гимн России. Как рассказали в горадминистрации, акция «День гимна» прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В этом году легендарной мелодии композитора Александра Александрова исполняется 75 лет.
На стадионе собралось 40 тысяч хористов и более восьми тысяч оркестрантов со всей страны. Грандиозным оркестром руководил автор музыкальной редакции гимна Павел Овсянников и народный артист России дирижер Валерий Гергиев.
Участники необычной акции установили новый мировой рекорд по исполнению российского гимна. Категория - «Самый большой оркестр» - 8097 музыкантов.
Рекорд официально подтвердили представители Книги рекордов Гиннесса.
- Этот рекорд превзошел рекорд 2016 года, когда на арене Commerzbank в городе Франкфурт в Германии собралось 8 076 музыкантов, - рассказали представители Книги.
К событию оказались причастны и брянцы - артисты Брянского городского духового оркестра, а также сводный хор городской детской хоровой школы Брянска.
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ИСТОЧНИК KP.RU