2019-09-04T22:28:58+03:00
Общество

Брянцы попали в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение гимна России

Праздничная акция прошла в Санкт-Петербурге
Ольга УМАРОВА
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Брянские музыканты стали участниками необычной акции.Брянские музыканты стали участниками необычной акции.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Брянские музыканты установили мировой рекорд, исполнив гимн России. Как рассказали в горадминистрации, акция «День гимна» прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В этом году легендарной мелодии композитора Александра Александрова исполняется 75 лет.

На стадионе собралось 40 тысяч хористов и более восьми тысяч оркестрантов со всей страны. Грандиозным оркестром руководил автор музыкальной редакции гимна Павел Овсянников и народный артист России дирижер Валерий Гергиев.

Участники необычной акции установили новый мировой рекорд по исполнению российского гимна. Категория - «Самый большой оркестр» - 8097 музыкантов.

Рекорд официально подтвердили представители Книги рекордов Гиннесса.

- Этот рекорд превзошел рекорд 2016 года, когда на арене Commerzbank в городе Франкфурт в Германии собралось 8 076 музыкантов, - рассказали представители Книги.

К событию оказались причастны и брянцы - артисты Брянского городского духового оркестра, а также сводный хор городской детской хоровой школы Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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