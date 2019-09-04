Брянцы попали в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение гимна России

4 Сент. 22:28 2019-09-04T22:28:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянские музыканты установили мировой рекорд, исполнив гимн России. Как рассказали в горадминистрации, акция «День гимна» прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В этом году легендарной мелодии композитора Александра Александрова исполняется 75 лет.

На стадионе собралось 40 тысяч хористов и более восьми тысяч оркестрантов со всей страны. Грандиозным оркестром руководил автор музыкальной редакции гимна Павел Овсянников и народный артист России дирижер Валерий Гергиев.

Участники необычной акции установили новый мировой рекорд по исполнению российского гимна. Категория - «Самый большой оркестр» - 8097 музыкантов.

Рекорд официально подтвердили представители Книги рекордов Гиннесса.

- Этот рекорд превзошел рекорд 2016 года, когда на арене Commerzbank в городе Франкфурт в Германии собралось 8 076 музыкантов, - рассказали представители Книги.

К событию оказались причастны и брянцы - артисты Брянского городского духового оркестра, а также сводный хор городской детской хоровой школы Брянска.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU