2019-09-04T18:26:21+03:00
Общество

Новая спортивная площадка в гимназии №6

В церемонии открытия современной многофункциональной спортивно-игровой площадки принял участие глава города Брянска Александр Хлиманков
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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Новый спортивный комплекс на территории стадиона гимназии появился по инициативе главы города Брянска Александра Хлиманкова, депутатов Брянского городского Совета, администрации Брянска, которая была поддержана в АО «Транснефть-Дружба».

Современная спортивно-игровая площадка оборудована трибуной для зрителей на несколько десятков мест. Здесь установлены футбольные ворота, баскетбольные щиты, крепления для волейбольной сетки, нанесена соответствующая разметка. В холодное время площадку можно использовать для зимних видов спорта. Это настоящий многофункциональный спортивный центр под открытым небом.

Как отметили педагоги, теперь уроки физкультуры станут более интересными и разнообразными. На новой площадке будут проходить занятия спортивных секций, тренировки ребят, подающих чемпионские надежды.

- Истоки высоких достижений брянских спортсменов – в развитии массового физкультурного движения. За последнее время 12 брянских спортсменов стали призерами и победителями крупнейших соревнований в борьбе, плавании, легкой атлетике и других видах спорта. Надеюсь, что с этой площадки для многих из вас начнётся спортивная жизнь. Приоритетом для нас является гармоничное развитие детей и молодежи. В этом плане новые спортивные сооружения - это достойная альтернатива многим сомнительным местам проведения молодежного досуга. Я уверен, что новая спортивная площадка – станет дополнительным стимулом развития физкультурно-оздоровительного движения в микрорайоне, - приветствовал участников торжества глава города Брянска Александр Хлиманков.

Сейчас в гимназии, где учатся 1830 ребят, активно развиваются волейбол, баскетбол, футбол, каратэ, легкая атлетика, вольная борьба. Команды по этим видам спорта устроили для участников праздника показательные выступления.

Площадка стала прекрасным подарком не только ученикам одной из крупнейших гимназии нашего города, но и всем жителям микрорайона, которые любят физкультуру и спорт, ведут здоровый образ жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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