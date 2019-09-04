За порядком на выборах в Брянской области будут следить три тысячи полицейских

4 Сент. 18:22 2019-09-04T18:22:02+03:00

В полиции напоминают, если вы стали очевидцем нарушения избирательного законодательства , обратитесь в органы внутренних дел. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Обеспечивать порядок на выборах в Брянской области 8 сентября будут три тысячи полицейских.

Как рассказал врио заместителя начальника полиции УМВД России по Брянской области Максим Моисеенков, сотрудники полиции вместе с представителями администраций, территориальных избирательных комиссий и правоохранительных структур провели проверку всех избирательных участков.

Повторная проверка спецкомиссией пройдет перед голосованием.

В день выборов на избирательных участках будут работать контрольно-пропускные пункты. Парковку у избирательных участков ограничат.

Кроме полицейских за порядком в этот день будут следить еще 350 сотрудников Росгвардии, а также 120 сотрудников частных охранных организаций, 250 дружинников и 11 представителей казачества.

В полиции напоминают, если вы стали очевидцем нарушения избирательного законодательства , обратитесь в органы внутренних дел по телефону 02 или телефону доверия 72-22-33, либо к любому сотруднику полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU