2019-09-04T16:08:50+03:00
Общество

Врача из брянской поликлиники № 5 наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Указ подписал глава государства 28 августа
Мария Дедкова
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Ивана Ивановича отметили «за заслуги в области здравоохранения, подготовке медицинских кадров и многолетнюю добросовестную работу».Ивана Ивановича отметили «за заслуги в области здравоохранения, подготовке медицинских кадров и многолетнюю добросовестную работу».Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Замглавврача брянской поликлиники № 5 Ивана Дубовой наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Соответствующий указ подписал глава государства 28 августа. Ивана Ивановича отметили «за заслуги в области здравоохранения, подготовке медицинских кадров и многолетнюю добросовестную работу».

Руководство области поздравило Ивана Дубового с получением высокой государственной награды, пожелав крепкого здоровья и дальнейших успехов в благородном труде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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