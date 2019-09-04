Врача из брянской поликлиники № 5 наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Указ подписал глава государства 28 августа
Ивана Ивановича отметили «за заслуги в области здравоохранения, подготовке медицинских кадров и многолетнюю добросовестную работу».Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Замглавврача брянской поликлиники № 5 Ивана Дубовой наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Соответствующий указ подписал глава государства 28 августа. Ивана Ивановича отметили «за заслуги в области здравоохранения, подготовке медицинских кадров и многолетнюю добросовестную работу».
Руководство области поздравило Ивана Дубового с получением высокой государственной награды, пожелав крепкого здоровья и дальнейших успехов в благородном труде.
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ИСТОЧНИК KP.RU